Dybala ancora out, non convocato per Roma-Cagliari: ecco quando può tornare in campo

Per la sfida di questa sera contro il Cagliari la Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha una piccola lesione al gemello del polpaccio destro e non è riuscito a recuperare in tempo, quindi Gian Piero Gasperini lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati. La notizia arriva un po’ a sorpresa, perché alla vigilia l’allenatore era stato ottimista: “Sono fiducioso di un suo recupero per la panchina”, aveva detto. Lo staff però ha deciso di non rischiare. Ora Dybala punta a tornare sabato prossimo contro l’Udinese. Tra i convocati in attacco ci sono Matías Soulé, Donyell Malen, Santiago Castro e Camara.