Dybala ancora out, non convocato per Roma-Cagliari: ecco quando può tornare in campo
Per la sfida di questa sera contro il Cagliari la Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha una piccola lesione al gemello del polpaccio destro e non è riuscito a recuperare in tempo, quindi Gian Piero Gasperini lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati. La notizia arriva un po’ a sorpresa, perché alla vigilia l’allenatore era stato ottimista: “Sono fiducioso di un suo recupero per la panchina”, aveva detto. Lo staff però ha deciso di non rischiare. Ora Dybala punta a tornare sabato prossimo contro l’Udinese. Tra i convocati in attacco ci sono Matías Soulé, Donyell Malen, Santiago Castro e Camara.
Convocati Roma, l'elenco completo
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.
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