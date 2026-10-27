Dybala ancora out, non convocato per Roma-Cagliari: ecco quando può tornare in campo

Nonostante l’ottimismo della vigilia l’argentino ex Juventus non recupera e salta la sfida contro i sardi
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Pubblicato il 27.10.2026, 14:46

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Per la sfida di questa sera contro il Cagliari la Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha una piccola lesione al gemello del polpaccio destro e non è riuscito a recuperare in tempo, quindi Gian Piero Gasperini lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati. La notizia arriva un po’ a sorpresa, perché alla vigilia l’allenatore era stato ottimista: “Sono fiducioso di un suo recupero per la panchina”, aveva detto. Lo staff però ha deciso di non rischiare. Ora Dybala punta a tornare sabato prossimo contro l’Udinese. Tra i convocati in attacco ci sono Matías Soulé, Donyell Malen, Santiago Castro e Camara.

Convocati Roma, l'elenco completo

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.

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