La Roma non fa scappare la Lazio: poker al Cagliari e fiato sul collo dell'Inter

La Roma porta a casa tre punti in un match ricco di gol all'Olimpico. La partita non inizia nel migliore dei modi per i giallorossi, costretti a recuperare l'iniziale svantaggio nei primi minuti di gara arrivato a seguito del gol su calcio di rigore di Nzola. A rimettere in partita la squadra di Gasperini ci ha pensato il secondo gol in stagione di Lulli, autore anche dell'assist vincente per il gol del 2-1 giallorosso targato Pisilli arrivato sempre nel primo tempo. Gli uomini di Gasperini gestiscono per gran parte dell'incontro il gioco, ma l'ingresso in campo di Maldini per il Cagliari mette in difficoltà i giallorossi: l'ex Milan sfrutta l'assist perfetto di Obert e riporta il match in parità a 10 minuti dalla fine.

Roma, Malen e Mora portano i tre punti ai giallorossi

L'ingresso in campo di Mora e Malen si rivela decisivo per la Roma, che negli ultimi minuti di partita rompe l'equilibrio in quella che sembrava una gara destinata a terminare in parità e si porta prima sul 3-2 con il gol di testa di Mora su assist di Ghilardi e poi, pochi secondi dopo, sul doppio vantaggio col ritorno al gol di Malen su assist del talento portoghese.