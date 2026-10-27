"Mora mina vagante, Lulli straordinario": Gasp si coccola i baby Roma, poi su Dybala a Udine...
La Roma di Gasperini vince all'Olimpico con non poche difficoltà contro un Cagliari agguerrito. Nel finale i sardi riacciuffano momentaneamente il pareggio, arrendendosi poi alle reti di Mora e Malen. Al termine del match ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico giallorosso, il quale si è soffermato sulla prestazione dei suoi. In merito alla potenziale insoddisfazione dell'atteggiamento della squadra sul gol del pari, ha affermato: «No, va molto bene così. Indubbiamente questa sera avevamo qualche elemento non in forma, non recuperato al meglio. È chiaro che poi l’avversario, alcuni giocatori loro, soprattutto in attacco, erano più freschi e ci creavano delle difficoltà alcune volte. Quindi il motivo è solo questo. Però anche in mezzo abbiamo giocato ultimamente sempre con gli stessi uomini per novanta minuti ogni volta e si è vista un po’ di fatica. È un merito ancora più grande aver vinto questa partita, un po’ con i cambi e un po’ con la volontà di tutti. Secondo me, soprattutto sull’1-0, abbiamo avuto un ottimo momento anche di gioco e poi dopo anche nel finale».
Gasperini: "Non è facile con tutte queste assenze"
In merito alle esperienze passate e all'impatto che ha avuto sulla squadra ha affermato: «Non è la prima volta, perché Ghilardi ha fatto di recente delle ottime gare. Questa sera probabilmente doveva entrare prima, poi dopo c’era tutta una situazione in cui era difficile fare quel cambio in quel momento, sarebbe stato il primo dopo l’intervallo. Però lui ha fatto bene anche di recente, è cresciuto molto rispetto all’anno scorso, è sicuramente un giocatore che troverà sempre più spazio. Ma non è tanto dietro, perché questa sera avevamo fuori Balerdi, Hermoso, che non era in condizione di giocare. Però abbiamo bisogno di recuperare anche un po’." Gasperini ha poi aggiunto sulla situazione infortunati: "Però abbiamo bisogno di recuperare anche un po’. Non è facile giocare tante partite senza Koné, Dybala, senza Pellegrini, che non c’è, Svilar, va bene un po’ meno perché Gollini è stato strepitoso. Però quando ti mancano quattro o cinque giocatori… Cristante è rientrato dopo un mese e ha fatto due partite in tre giorni da novanta minuti. È chiaro che qualcosa poi si può sbagliare e aver vinto questa partita secondo me è un grande merito, perché oltretutto il Cagliari è sicuramente una squadra difficile».
"Felice per ciò che sta facendo Gollini"
Il tecnico si è soffermato anche su un super Gollini, allenato anche all'Atalanta: «Non faceva 112 partite con me se non fosse stato un portiere di livello, in una squadra con cui ha giocato anche la Champions. Ha raggiunto traguardi importanti. Lui chiaramente adesso è anche un altro ragazzo. All’epoca era molto più giovane, molto più esuberante, diciamo. Aveva magari meno spirito di lavorare, di migliorarsi. È stato un peccato, perché lui era già all’inizio il terzo portiere della Nazionale. Poi ci siamo ritrovati qui a Roma e io non ho mai avuto dubbi sulle sue potenzialità sul campo." Gasperini ha aggiunto: "Abbiamo rimesso un po’ di puntini a posto e lui da un anno e mezzo a questa parte sta benissimo. Sono molto felice per quello che ha fatto questa sera, ma anche in queste ultime partite. Gli ho sempre rimproverato che lui da vicino è straordinario, ogni tanto prende dei gol dalla distanza e questo è sempre stato un po’ il suo limite. Però è un portiere di grande valore».
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