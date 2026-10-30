Rodrigo Mora è il gatto di Schrödinger della Roma
Rodrigo Mora è il gatto di Schrödinger del mercato della Roma. Fenomeno per qualcuno, bidone per qualcun altro: due giudizi opposti, chiusi nella stessa scatola insieme alle aspettative di agosto. A pesare è soprattutto il prezzo: un’operazione che potrebbe arrivare a 52 milioni e farne l’acquisto più costoso della storia giallorossa. Poi però si gioca, il coperchio si alza e il portoghese prende una forma meno astratta: contro il Cagliari è quella del ragazzo che segna il 3-2 di testa e avvia l’azione del quarto gol. Non male per chi, fino a pochi minuti prima, sembrava essere entrato con il piede sbagliato. Gasperini lo manda in campo al 56’, insieme a Malen. Mora si sistema a destra, ma si vede poco e sbaglia più del dovuto. Fatica a trovare la posizione, alcuni controlli gli scappano. Gasp allora lo scambia con Soulé: il portoghese va a sinistra e comincia a trovare palloni e compagni. “Penso che giocare sulla sinistra sia meglio per me, perché posso accentrarmi. Sono abituato a quella posizione e penso che Mati preferisca giocare dall’altra parte. Però dobbiamo essere pronti a giocare su entrambe le fasce” dirà Mora nel post gara.
Non ha le caratteristiche dell'ala inseguita sul mercato, ma Gasp ci lavoreràÈ da lì che la sua partita cambia, fino ai due episodi che risparmiano alla Roma una serata di rimpianti. Il Cagliari ha appena pareggiato con Maldini e all’Olimpico resta poco tempo per rimediare. All’85’ Ghilardi mette in mezzo dalla destra, Mora si fa trovare al centro dell’area e gira di testa il pallone del nuovo vantaggio. Due minuti dopo riceve da Malen, arriva sul fondo e glielo restituisce: l’olandese si vede respingere il primo tiro, poi segna il 4-2. Il rimpallo toglie al portoghese l’assist diretto, non il merito di aver costruito il gol. La discussione sul suo acquisto parte dalle cifre: 25 milioni più 2 di bonus per il 50% dei diritti economici, con la possibilità per la Roma di acquistare il restante 50% per altri 25 milioni. Il Porto, però, può a sua volta obbligare i giallorossi a rilevare una quota della percentuale rimasta ai portoghesi. Al prezzo si è aggiunto un equivoco nato in estate: la Roma cercava un esterno offensivo con un’altra struttura fisica e Mora è finito dentro quel discorso pur essendo un giocatore diverso. Lo aveva spiegato pure Tony D’Amico: il portoghese era un acquisto voluto, ma non aveva le caratteristiche dell’ala più fisica inseguita sul mercato. Il profilo mancato è rimasto un problema della rosa; non può diventare una colpa del ragazzo arrivato dal Porto. Mora ha diciannove anni ed è alla prima stagione in Italia, ha tanto da imparare, ma la qualità tecnica non si discute. Gasperini avrà materiale per correggerlo e ragioni per riproporlo. Per il classe 2007 il lavoro è trovare spesso quella zona di campo e starci con meno pause. Per chi lo guarda, magari, aspettare prima di assegnargli un’etichetta. Il prossimo controllo sbagliato non lo farà diventare un bidone. Esattamente come questo gol non basta a farne un fenomeno.
Sblocca la news esclusiva
Mensile
Abbonamento Plus+€ 5,90al meseAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Annuale
Abbonamento Plus+€ 49,90all'annoAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Sei già abbonato?
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS