Rodrigo Mora è il gatto di Schrödinger della Roma

Rodrigo Mora è il gatto di Schrödinger del mercato della Roma. Fenomeno per qualcuno, bidone per qualcun altro: due giudizi opposti, chiusi nella stessa scatola insieme alle aspettative di agosto. A pesare è soprattutto il prezzo: un’operazione che potrebbe arrivare a 52 milioni e farne l’acquisto più costoso della storia giallorossa. Poi però si gioca, il coperchio si alza e il portoghese prende una forma meno astratta: contro il Cagliari è quella del ragazzo che segna il 3-2 di testa e avvia l’azione del quarto gol. Non male per chi, fino a pochi minuti prima, sembrava essere entrato con il piede sbagliato. Gasperini lo manda in campo al 56’, insieme a Malen. Mora si sistema a destra, ma si vede poco e sbaglia più del dovuto. Fatica a trovare la posizione, alcuni controlli gli scappano. Gasp allora lo scambia con Soulé: il portoghese va a sinistra e comincia a trovare palloni e compagni. “Penso che giocare sulla sinistra sia meglio per me, perché posso accentrarmi. Sono abituato a quella posizione e penso che Mati preferisca giocare dall’altra parte. Però dobbiamo essere pronti a giocare su entrambe le fasce” dirà Mora nel post gara.

Non ha le caratteristiche dell'ala inseguita sul mercato, ma Gasp ci lavorerà È da lì che la sua partita cambia, fino ai due episodi che risparmiano alla Roma una serata di rimpianti. Il Cagliari ha appena pareggiato con Maldini e all’Olimpico resta poco tempo per rimediare. All’85’ Ghilardi mette in mezzo dalla destra, Mora si fa trovare al centro dell’area e gira di testa il pallone del nuovo vantaggio. Due minuti dopo riceve da Malen, arriva sul fondo e glielo restituisce: l’olandese si vede respingere il primo tiro, poi segna il 4-2. Il rimpallo toglie al portoghese l’assist diretto, non il merito di aver costruito il gol. La discussione sul suo acquisto parte dalle cifre: 25 milioni più 2 di bonus per il 50% dei diritti economici, con la possibilità per la Roma di acquistare il restante 50% per altri 25 milioni. Il Porto, però, può a sua volta obbligare i giallorossi a rilevare una quota della percentuale rimasta ai portoghesi. Al prezzo si è aggiunto un equivoco nato in estate: la Roma cercava un esterno offensivo con un’altra struttura fisica e Mora è finito dentro quel discorso pur essendo un giocatore diverso. Lo aveva spiegato pure Tony D’Amico: il portoghese era un acquisto voluto, ma non aveva le caratteristiche dell’ala più fisica inseguita sul mercato. Il profilo mancato è rimasto un problema della rosa; non può diventare una colpa del ragazzo arrivato dal Porto. Mora ha diciannove anni ed è alla prima stagione in Italia, ha tanto da imparare, ma la qualità tecnica non si discute. Gasperini avrà materiale per correggerlo e ragioni per riproporlo. Per il classe 2007 il lavoro è trovare spesso quella zona di campo e starci con meno pause. Per chi lo guarda, magari, aspettare prima di assegnargli un’etichetta. Il prossimo controllo sbagliato non lo farà diventare un bidone. Esattamente come questo gol non basta a farne un fenomeno.