"In gol con tutti", Gasperini si gode la Roma e non teme quel dettaglio: "Anche le altre..."

"I numeri dicono qualcosa, oltre a segnare tanti gol lo facciamo con tanti giocatori. Questo è sintomo di fiducia, tutti possono essere decisivi sia nell'assist che nella conclusione". Così Gian Piero Gasperini a DAZN al termine di Udinese-Roma . I giallorossi hanno archiviato la pratica nel primo tempo ma abbassato i ritmi nella ripresa, dove i friulani si erano portati sul 2-4. "Anche le squadre che si giocano le prime posizioni hanno qualche problemino - spiega l'allenatore giallorosso -. Nell'intervallo ho chiesto attenzione e di difendere bene, ma giochiamo tra 3 giorni a Manchester, questa era l'ottava partita in 20 giorni, viene a mancare la concentrazione. Il secondo è un brutto gol perché eravamo schierati. Ma appena acceleravamo un po' potevamo essere pericolosi".

"Ho la fortuna di avere tutti giocatori molto disponibili"

Contro il Cagliari l'avevano decisa Lulli e Mora, oggi anche Ghilardi, autore del gol del definitivo 2-5. I giovani della Roma stanno facendo benissimo non solo dal punto di vista realizzativo. "Ho la fortuna di avere tutti giocatori molto disponibili. I giovani hanno voglia di emergere, migliorarsi... Ho un mix fantastico. Ghilardi era arrabbiato per il gol bellissimo che gli hanno annullato in Champions con lo Slovan", ha detto Gasperini a riguardo. Sui tanti impegni ravvicinati: "Un periodo così lungo con 3 partite a settimana faccio fatica a ricordarlo. Mi era capitato con l'Atalanta quando abbiamo vinto l'Europa League ed eravamo andati in fondo anche in Coppa Italia, ma era un periodo diverso. C'è molta fatica perché le partite sono tutte di alto livello. Penso che dopo la prossima sosta capiterà un po' meno. Per noi che non abbiamo avuto Svilar, Dybala e Koné, aver fatto giocare tutti è un bene". Chiusura sugli infortunati: "Non so se recupero qualcuno, vediamo in settimana".