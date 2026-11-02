Gasp rilancia: "Roma, hai il diritto di sognare!". Sullo United in Champions: "Pronti, come se..."
Roma, è tempo di rituffarsi sulla Champions League. I giallorossi sono reduci dal rotondo successo sull'Udinese, che li porta ad essere ancora a -4 dalla Lazio capolista ma ora ad una sola lunghezza dall'Inter. Per la squadra di Gian Piero Gasperini adesso l'Europa, in un stadio decisamente suggestivo: domani a Old Trafford la sfida contro un Manchester United in estrema difficoltà. Eppure il tecnico, anche alla vigilia dell'impegno in Champions, non tralascia un certo sogno... A presentare la partita in sala stampa, insieme a Gasperini, c'è Marten De Roon.
Manchester United-Roma, parla De Roon
Così il centrocampista olandese in sala stampa: “Io mi sento bene, avevo bisogno di recuperare ritmo e condizione fisica e abbiamo lavorato durante la sosta. Il gruppo mi ha accolto molto bene, sapevo di poter ancora dare un contributo e sono soddisfatto di come sta andando. Se rivedo qui il percorso che avevo iniziato all’Atalanta? Sì, e spero sia più breve, altrimenti non giocherò più… All’Atalanta abbiamo vissuto un percorso straordinario: la Roma sta giocando bene e vogliamo avere continuità, in uno stadio magico come quello di domani".
"Contro il Real poco maturi, ma..."
De Roon torna anche sul rocambolesco ko contro il Real Madrid all'Olimpico, e su un vecchio incrocio in Inghilterra tra lui e lo United: "Con il Real siamo stati poco maturi, ma stiamo migliorando: cerchiamo sempre di segnare e di non chiuderci. L’importante è avere consapevolezza di squadra e capire che in alcuni momenti dobbiamo difendere meglio. Con il Middlesbrough ho affrontato lo United, ma non ricordo bene quella partita: era uno dei Manchester più forti di sempre, ho grande rispetto per loro, giocano in uno stadio fantastico. Sono una squadra forte, ma noi vogliamo conquistare un grande risultato”.
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