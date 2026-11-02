Gasp rilancia: "Roma, hai il diritto di sognare!". Sullo United in Champions: "Pronti, come se..."

Manchester United-Roma, parla De Roon

Così il centrocampista olandese in sala stampa: “Io mi sento bene, avevo bisogno di recuperare ritmo e condizione fisica e abbiamo lavorato durante la sosta. Il gruppo mi ha accolto molto bene, sapevo di poter ancora dare un contributo e sono soddisfatto di come sta andando. Se rivedo qui il percorso che avevo iniziato all’Atalanta? Sì, e spero sia più breve, altrimenti non giocherò più… All’Atalanta abbiamo vissuto un percorso straordinario: la Roma sta giocando bene e vogliamo avere continuità, in uno stadio magico come quello di domani".