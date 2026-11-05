Roma a due facce e prigioniera di un copione: tutte le ragioni dei sorpassi subiti 

ROMA - Dominare, esaltarsi, persino sognare. Prima di consegnarsi agli avversari e perdere tutto di colpo. La Roma di Gasperini sembra prigioniera di un copione che si ripete, con una puntualità ormai difficile da considerare casuale. Old Trafford ha restituito un’altra fotografia di una Roma dai due volti : una squadra capace di mettere alle corde il Manchester United e di portarsi sul doppio vantaggio, ma incapace di proteggere quanto costruito. Era già successo contro il Real Madrid , quando il crollo si era consumato negli ultimi sette minuti. Cambiano gli avversari e i momenti, non la sostanza: questa Roma fatica a restare in piedi quando la partita prende una piega inaspettata e pericolosa.

In questa Champions League i giallorossi hanno già lasciato per strada otto punti da posizione di vantaggio, compreso il pareggio di Istanbul col Fenerbahce. E se consideriamo il campionato, non è di minore importanza la rimonta subita dall’Inter, capace di ribaltare il doppio svantaggio nel secondo tempo dell’Olimpico e raddrizzare una partita che sembrava instradata totalmente a proprio sfavore. C’è un altro dato che condanna gli approcci della Roma dopo l’intervallo: otto delle dieci reti incassate in Serie A sono arrivate nel secondo tempo, Molte delle quali a ridosso del fischio d’inizio della ripresa: McTominay a Napoli, Zaniolo a Udine, Lautaro e Ederson con Inter e Atalanta all’Olimpico, e poi, tornando in Europa, vanno aggiunti il gol di Bruno Fernandes martedì sera e quello di Brown col Fenerbahce. Dopo aver incassato il primo gol quasi sempre manca anche una reazione: due reti dello United in quindici minuti, tre del Real in venti. Tutte rimonte teoricamente complicate per gli avversari che si trasformano puntualmente in una vittoria lampo.

Gasperini e la fragilità difensiva della Roma: assenze e problemi dopo l'intervallo

Dopo Manchester è rimbombato forte anche quel dato sugli Expected Goals, che dopo la pausa è passato da 1,53 a 0xG, frutto di una forza offensiva giallorossa assai scarica nella ripresa, coincisa con la sostituzione di Mora e la scarsa brillantezza del duo Malen-Soulé rispetto all’ottimo primo tempo. La fragilità non sembra nascere solo dal recente tour de force: le ultime sette partite contano infatti quattordici gol subiti, due in media a partita. Un’inversione di tendenza troppo netta rispetto a una squadra che, fino a poche settimane fa, aveva costruito la propria forza proprio sulla solidità difensiva, arrivando a essere la miglior retroguardia d’Europa. Pesano le assenze, a partire da Koné, e pesa anche l’uscita di Hermoso, visto che in entrambe le rimonte europee il cedimento è arrivato dopo la sua sostituzione. C’è poi il capitolo portiere, con la mancanza di Svilar che ha tolto alla squadra un riferimento importante nonostante Gollini abbia quasi nulla da farsi rimproverare. Ma la mancanza del belga, sommata a quella di altri interpreti, ha contribuito a togliere certezze a un reparto che oggi concede troppo.

Roma, il mercato e la lezione di Old Trafford: Gasperini deve ritrovare equilibrio

Il problema, dunque, è strutturale e chiama in causa anche il mercato. In estate Gasperini aveva chiesto giocatori con caratteristiche differenti: la rosa è più completa rispetto alla scorsa stagione, ma non ancora attrezzata per reggere tre competizioni allo stesso livello, soprattutto quando gli infortuni colpiscono centrocampo e attacco. E il déjà-vu di Old Trafford rende tutto ancora più amaro. Nel 2021, seduto sulla panchina dell’Atalanta, Gasperini aveva vissuto una notte identica: Pasalic e Demiral avevano portato la Dea sul doppio vantaggio, poi la rimonta dello United, aperta da Rashford e completata da Maguire e Cristiano Ronaldo. Cinque anni dopo, stessa illusione e stessa delusione. Ma il problema non è una maledizione inglese che da tempo si abbatte su Trigoria: la Roma di Gasp deve ritrovare la capacità di soffrire, non specchiarsi troppo e in certi casi accontentarsi di portare a casa la pelle. Lezione da imparare subito perché la Champions non ammette più rimpianti.

Koné in più per rilanciarsi: col Sassuolo la ripresa

La Roma è rientrata da Manchester solo nel tardo pomeriggio di mercoledì e da oggi può concentrarsi interamente sulla sfida al Sassuolo. Domani è già vigilia e quindi poco tempo per riordinare le idee, ma la speranza di Gasp è di recuperare almeno qualche big. Koné viaggia spedito verso il pieno recupero e pure Dybala ha ripreso da qualche giorno a lavorare sul campo, ma la precauzione nei confronti della Joya non è mai troppa e per questo potrebbe rivedersi tra i convocati solo dopo la sosta. Valutazioni in corso, averli entrambi almeno in panchina cambierebbe le prospettive del tecnico, che deve già valutare gli acciaccati dopo l'estenuante sfida ai Red Devils. Rimane incerta pure la situazione tra i pali: Gasperini è rientrato dall'Inghilterra ancora col dubbio Gollini, fermato da un problema alla schiena, andrà valutato giorno per giorno fino a sabato. Contro lo United è toccato a Vasquez, al debutto assoluto in giallorosso, pronto a confermare la sua presenza tra i pali contro i neroverdi. Niente da fare invece per Rensch, l'ultimo ad aggiungersi all'infermeria giallorossa: l'olandese ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro e oggi svolgerà gli esami strumentali per stabilire i tempi di recupero.