Roma, i convocati per il Sassuolo: nuovo infortunio per un titolare ma c'è un recupero

La Juventus non è l'unica squadra alle prese con diversi giocatori infortunati , ma per Gian Piero Gasperini arrivano buone e cattive notizie. La Roma , dopo il ko in Champions League contro il Manchester United, si prepara a sfidare il Sassuolo ma l'allenatore giallorosso dovrà fare a meno di un altro titolarissimo. Gianluca Mancini, infatti, non è stato inserito nella lista dei convocati e quindi non sarà della partita .

Out Mancini e Svilar, c'è Koné

Il difensore italiano è stato fermato da un risentimento muscolare al flessore destro e non potrà quindi giocare la partita contro la squadra neroverde. In difesa, quindi, l'allenatore giallorosso potrà contare su Ndicka, Hermoso, Balerdi, Ghilardi e Koulierakis. In porta ancora out Svilar, così come Gollini. Primo e secondo portiere sono infortunati e quindi, come contro lo United, giocherà ancora Vasquez, con il giovanissimo De Marzi come alternativa. Ancora indisponibile anche Dybala, alle prese con un infortunio muscolare al polpaccio. La buona notizia arriva invece dal centrocampo, dove ci sarà Konè. Il francese ha finalmente superato i suoi problemi fisici ed è stato convocato, ma difficilmente sarà titolare. Probabile che partano ancora dal primo minuto Cristante e Pisilli, ma il francese potrebbe trovare spazio a partita in corso.