Soulé piglia tutto: con Dybala ko Roma ai piedi dell'altro ex Juve

Matías Soulé Malvano da Mar del Plata sta diventando grande. E la Roma se ne accorge soprattutto adesso, con Dybala ai box e il pallone che finisce sempre più spesso dalle parti del numero 18. È il suo tempo: quello delle responsabilità, delle scelte che pesano, di una squadra che gli chiede di inventare senza perdere il filo della partita. Alla seconda stagione con Gasperini, Mati ha imparato a leggere meglio l'orologio del gioco. Al 10 novembre il conto dice quattro gol e cinque assist in 1.028 minuti tra Serie A e Champions League . Il talento gli ha sempre permesso di tentare qualcosa che agli altri riesce difficile immaginare. Ora c'è una maturità che si riconosce prima del dribbling, prima dell'assist, prima di ricevere. Nella posizione che sceglie, nel modo in cui prepara il controllo, nell'attenzione al movimento del compagno.

Sotto la guida di Gasp si è guadagnato anche la chiamata di Scaloni con l'Argentina, fino all'esordio contro il Burkina Faso: una crescita riconosciuta pure a casa sua. Soulé sta imparando a far coincidere la propria idea con il momento in cui la squadra può sfruttarla. Basta guardare come tratta il primo pallone. Uno stop pulito lascia aperta una possibilità; un controllo da correggere comporta un tocco in più, concede alla difesa il tempo di ricomporsi, può chiudere una linea di passaggio. Il gesto tecnico acquista valore perché arriva dentro una scelta. Dopo una stagione con Gasperini a conoscere richieste, distanze e movimenti, Soulé sembra più pronto a riconoscere l'attimo in cui accelerare. Il suo coraggio rimane: continua a cercare l'uno contro uno, a prendersi il rischio che può spaccare una difesa. Però dà l'impressione di avere meno fretta di dimostrare qualcosa a ogni possesso.

La fiducia di Gasperini

Può aspettare, appoggiarsi, muoversi per ricevere di nuovo. Anche rinunciare a un dribbling diventa una scelta da giocatore sicuro, se serve a costruire un'occasione migliore. Così il pallone viaggia e Soulé resta dentro l'azione, pronto a riprenderselo dove può fare male. L'assenza di Dybala ha reso tutto più urgente. La Roma aveva bisogno di qualcuno che si assumesse più iniziativa e l'argentino ha risposto facendosi trovare pronto. Avere spazio significa anche accettare che un attacco passi dai tuoi piedi, che un errore si noti, che il pallone successivo torni ancora a te. Mati sta imparando a convivere con questa responsabilità. La squadra gli affida il gioco e lui comincia a restituirle certezze. Dopo il 3-0 al Sassuolo, Gasperini è stato netto: «La prestazione di Soulé è stata straordinaria».

Il riscatto dopo le voci di mercato

Nessun gol, nessun assist quella sera, eppure un giudizio chiarissimo. E pensare che in estate le voci di mercato lo volevano lontano da Roma, tra necessità di bilancio e giudizi appesantiti da un finale di stagione segnato dalla pubalgia. Memoria corta: nella prima parte del 2025/26 era stato proprio lui a tirare la carretta, come sta facendo adesso. Poi il dolore, le settimane a stringere i denti per restare a disposizione, prima di uno stop durato circa un mese e mezzo. Aveva continuato ad aiutare la Roma così, pagando in brillantezza ciò che metteva in disponibilità. Oggi, a ventitré anni, Mati sta trasformando l’attesa in fiducia. La qualità del sinistro lo conoscevamo. Adesso ci stiamo abituando ad affidarci alle sue scelte. È il tempo di Soulé.