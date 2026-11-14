Dybala con Soulé. E Gasp gongola

Un Dybala in più non può essere un problema. Semmai è una risposta per Gasperini, che davanti vorrebbe altre soluzioni anche dal mercato invernale. La Roma ha imparato a fare a meno della Joya senza perdere efficacia: un progresso che non rende Paulo meno utile, ma permette di gestirlo senza chiedergli di risolvere ogni partita. Il recupero verso Parma riapre il dibattito sulla convivenza con Soulé. Avercene, di questi dubbi. Il tecnico ha già risposto con le formazioni: sei presenze in campionato per Dybala, sei volte titolare. Quando lo ha avuto, lo ha fatto partire dall’inizio. E nelle otto partite di questo avvio in cui Paulo era disponibile, lui e Soulé hanno cominciato insieme cinque volte.

In coppia con Soulé La coppia deve trovare continuità e meccanismi, ma non è un esperimento da inventare. Intanto gli altri crescono. Soulé ha raccolto tre gol e tre assist in Serie A; Mora è arrivato a quattro reti, segnando contro Cagliari, Udinese e Sassuolo nelle ultime tre giornate. È giusto che il loro peso aumenti. Sarebbe però riduttivo attribuire i progressi di Matias soltanto all’assenza del connazionale: i segnali erano emersi già prima che la pubalgia del 2026 ne frenasse la crescita. Anche Dybala ha numeri da mettere sul tavolo: in sei partite, 23 occasioni create, otto grandi chance e quattro assist. Il gol manca da quasi un anno e per Gasperini resta un tema: il tecnico gli ha chiesto di tornare ad essere decisivo in area di rigore. Ma alla Roma servono anche l’ultimo passaggio e la capacità di liberare un compagno davanti alla porta. Ridurre tutto alla classifica dei marcatori significa perdere una parte del contributo di Paulo.