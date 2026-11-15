"Roma pazzesca con Soulé e Dybala": Perotti loda gli ex Juve e svela il segreto di Gasperini

A vederlo giocare in Creators Legend League sembra che il tempo non si sia fermato. Anzi, quando salta gli avversari in dribbling e accelera palla al piede la sensazione destata nei presenti allo Sportitalia Village è che uno così avrebbe potuto fare ancora comodo a diversi club di Serie A. Nonostante i 38 anni compiuti a luglio, i lampi di classe e le giocate di Diego Perotti sono ancora quelle degli anni d’oro vissuti con Siviglia, Genoa e Roma. Tanto da raccogliere gli applausi scroscianti delle centinaia di spettatori accorsi alla prima tappa della CLL a Verano Brianza: “Mi sono divertito molto a giocare questa competizione”, racconta il fantasista argentino, “e sono convinto possa diventare virale, perché il livello è molto alto e in più si possono rivedere in campo tanti grandi campioni del passato”. Qualcuno in tribuna ci ha detto di segnalarla a Gian Piero Gasperini, che sta proprio cercando un esterno con le sue caratteristiche...“(ride, ndc) Io ormai ho dato, ma certamente alla Roma servirebbe un elemento offensivo per completare la rosa. Lo stanno cercando da tempo quel tipo di giocatore. Non è facile da trovare e serve un investimento economico importante sul mercato”. Si parla di Kvernadze del Frosinone: gioca nella sua posizione e può rappresentare un affare low-cost. Crede possa essere il rinforzo giusto per i giallorossi?“Ha qualità, anche se non l’ho visto tanto per sbilanciarmi se sia già pronto per una grande piazza come quella romanista. Sicuramente a questa rosa serve uno che aggiunga qualità a un reparto offensivo che può contare già su campioni come Malen, Soulé e Dybala. Occhio anche a Pellegrini: tornerà molto utile”. A proposito dei suoi due connazionali Dybala e Soulé: questa RomArgentina può conquistare lo scudetto?“I giallorossi stanno andando molto bene. Paulo e Mati fanno la differenza con le loro giocate: sono due grandissimi calciatori. L’inizio di campionato della Roma è stato pazzesco: sono ancora imbattuti e giocano alla grande. Per questo sono fiducioso sul fatto che possano farcela a vincere il campionato e penso che diranno la loro anche in Champions”.