ROMA - Appena un allenamento, quello di oggi, per gli argentini rientrati ieri dalla nazionale. Balerdi, Castro e Molina avranno una sola seduta per recuperare dal volo transoceanico e partire con il resto della squadra per Parma, dove riprenderà la corsa della Roma verso la vetta della classifica. Il lato positivo è che dall’ultima gara in Albiceleste sono usciti in ottime condizioni perché sono rimasti in panchina senza disperdere ulteriori energie, quindi il primo obiettivo sarà smaltire il jet-lag per scendere in campo al meglio, considerato poi che in mezzo alla settimana ci sarà anche la gara di Champions con il Psg. Per questo l’allenamento di oggi servirà a capire su quale dei tre giocatori puntare domani al Tardini. E se Castro è il naturale piano B di Malen, diverso è il discorso per Balerdi e Soulé.

La sfida di Gasperini Il primo ha conquistato tecnico e pubblico a suon di prestazioni, sfruttando anche qualche passo falso di Mancini in questo avvio di stagione, il secondo ha invece sostituito Dybala quando la Joya è venuta meno per infortunio. Ora la vera sfida di Gasperini sarà farli coesistere, perché fino a questo momento hanno giocato poco insieme, ma in quel poco la coppia non ha brillato del tutto. Si sono sempre alternati nel trascinare i giallorossi, ma adesso la speranza del tecnico è che possano imparare a coesistere. Capirà oggi se a partire già da domani, perché Dybala è ormai pienamente recuperato, ma la sua ultima presenza risale al 14 ottobre, mentre Soulé come detto - seppur giocando solo 45 minuti - è di rientro dall’Argentina. Più facile dunque pensare, almeno contro il Parma, a una staffetta tra i due, affiancando sulla trequarti uno tra Mora e Pisilli.