Roma, rinascita Dybala: Gasperini medita una staffetta con Soulé
ROMA - Appena un allenamento, quello di oggi, per gli argentini rientrati ieri dalla nazionale. Balerdi, Castro e Molina avranno una sola seduta per recuperare dal volo transoceanico e partire con il resto della squadra per Parma, dove riprenderà la corsa della Roma verso la vetta della classifica. Il lato positivo è che dall’ultima gara in Albiceleste sono usciti in ottime condizioni perché sono rimasti in panchina senza disperdere ulteriori energie, quindi il primo obiettivo sarà smaltire il jet-lag per scendere in campo al meglio, considerato poi che in mezzo alla settimana ci sarà anche la gara di Champions con il Psg. Per questo l’allenamento di oggi servirà a capire su quale dei tre giocatori puntare domani al Tardini. E se Castro è il naturale piano B di Malen, diverso è il discorso per Balerdi e Soulé.
La sfida di Gasperini
Il primo ha conquistato tecnico e pubblico a suon di prestazioni, sfruttando anche qualche passo falso di Mancini in questo avvio di stagione, il secondo ha invece sostituito Dybala quando la Joya è venuta meno per infortunio. Ora la vera sfida di Gasperini sarà farli coesistere, perché fino a questo momento hanno giocato poco insieme, ma in quel poco la coppia non ha brillato del tutto. Si sono sempre alternati nel trascinare i giallorossi, ma adesso la speranza del tecnico è che possano imparare a coesistere. Capirà oggi se a partire già da domani, perché Dybala è ormai pienamente recuperato, ma la sua ultima presenza risale al 14 ottobre, mentre Soulé come detto - seppur giocando solo 45 minuti - è di rientro dall’Argentina. Più facile dunque pensare, almeno contro il Parma, a una staffetta tra i due, affiancando sulla trequarti uno tra Mora e Pisilli.
Soulé decisivo al Tardini
Sicuramente il Tardini a Matias rievoca bei ricordi, basti pensare al 16 febbraio 2025, quando fu proprio una splendida punizione dell’argentino a sbloccare e a decidere il match per la Roma allora allenata da Ranieri, regalando tre punti pesantissimi in trasferta che valsero il 9° risultato utile consecutivo in campionato e una speranza in più nella rincorsa alla zona Champions. Una Champions conquistata poi un anno più tardi, ma con Gasperini in panchina. Quello stesso allenatore che ora prova ad alzare ancora l’asticella. Perché se l’anno scorso fu lui a parlare di obiettivo 4° posto, oggi il target minimo è riconfermare l’Europa che conta, provando addirittura a sognare in grande. Ma se Gasp resta comunque con i piedi per terra, a volare ci pensano i tifosi, pronti a invadere Parma in un settore ospiti che sarà sold out. E così il Tardini diventa la prima di 7 sfide che porteranno a Natale. Un tour de force che si concluderà con le gare contro la Lazio (13 dicembre) e la Juventus (19 dicembre).
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