"Svilar, Mancini e Dybala possono giocare titolari, sono recuperati tutti e tre Il Parma è stata una tappa fondamentale, perché, insomma, aver rimontato nel finale, passare dalla sconfitta alla vittoria, ci ha spalancato la possibilità di arrivare effettivamente in Champions, che fino a quel momento stavamo inseguendo e cercavamo di raggiungere". Così Gian Piero Gasperini presenta la trasferta al Tardini valida per la 12ª giornata di campionato in programma alle ore 18 di sabato 21 novembre. Un appuntamento a cui la Roma si presenta dopo avere sconfitto il Sassuolo all'Olimpico ed essere rientrata con 27 punti che tengono i giallorossi in scia scudetto. Dall'altra parte del campo c'è ora il Parma di Alberto Gilardino, reduce dal ko nel derby con il Bologna e che in classifica conta 8 punti che trattengono i Ducali in zona retrocessione. L'agenda di Gasperini mette poi in programma il 5º round di Champions League che vedrà la Roma affrontare i campioni in carica del Psg al Parco dei Principi. A seguire, il ritorno all'Olimpico, dove domenica 29 è atteso il Monza. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: "Ma quella è stata una tappa, un momento fondamentale, perché ribaltarla così nel finale ci ha permesso poi di raggiungere la Champions. Questa nuova stagione è diversa, è una stagione che è ripartita inizialmente sulla falsariga dell'anno scorso, di come abbiamo finito. Quindi gli obiettivi si stanno delineando strada facendo, ma è un'altra stagione. Là eravamo alla fine, alle ultime partite, e qui siamo all'inizio. Il mercato? Non ci sono stati confronti di questo genere. Penso che, per quello che riguarda il mercato, sia giustamente opportuno che prima ne parli il nostro amministratore delegato e che sarà lui poi a dire quello che eventualmente la Roma può fare sul mercato di gennaio, che è sempre un mercato molto complicato e difficile. Soulé? Sono ragazzi che sono arrivati ieri mattina, quindi hanno fatto un po' di allenamento, però chiaramente il viaggio e soprattutto il fuso orario... E quindi sarà oggi pomeriggio, con l'allenamento, anche se è un allenamento di rifinitura in vista della partita di domani, che cercheremo di capire se hanno recuperato bene".