Gasperini: "Dybala e Soulé si sposano benissimo. Mercato Roma? Siamo a novembre..."
"Svilar, Mancini e Dybala possono giocare titolari, sono recuperati tutti e tre Il Parma è stata una tappa fondamentale, perché, insomma, aver rimontato nel finale, passare dalla sconfitta alla vittoria, ci ha spalancato la possibilità di arrivare effettivamente in Champions, che fino a quel momento stavamo inseguendo e cercavamo di raggiungere". Così Gian Piero Gasperini presenta la trasferta al Tardini valida per la 12ª giornata di campionato in programma alle ore 18 di sabato 21 novembre. Un appuntamento a cui la Roma si presenta dopo avere sconfitto il Sassuolo all'Olimpico ed essere rientrata con 27 punti che tengono i giallorossi in scia scudetto. Dall'altra parte del campo c'è ora il Parma di Alberto Gilardino, reduce dal ko nel derby con il Bologna e che in classifica conta 8 punti che trattengono i Ducali in zona retrocessione. L'agenda di Gasperini mette poi in programma il 5º round di Champions League che vedrà la Roma affrontare i campioni in carica del Psg al Parco dei Principi. A seguire, il ritorno all'Olimpico, dove domenica 29 è atteso il Monza. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: "Ma quella è stata una tappa, un momento fondamentale, perché ribaltarla così nel finale ci ha permesso poi di raggiungere la Champions. Questa nuova stagione è diversa, è una stagione che è ripartita inizialmente sulla falsariga dell'anno scorso, di come abbiamo finito. Quindi gli obiettivi si stanno delineando strada facendo, ma è un'altra stagione. Là eravamo alla fine, alle ultime partite, e qui siamo all'inizio. Il mercato? Non ci sono stati confronti di questo genere. Penso che, per quello che riguarda il mercato, sia giustamente opportuno che prima ne parli il nostro amministratore delegato e che sarà lui poi a dire quello che eventualmente la Roma può fare sul mercato di gennaio, che è sempre un mercato molto complicato e difficile. Soulé? Sono ragazzi che sono arrivati ieri mattina, quindi hanno fatto un po' di allenamento, però chiaramente il viaggio e soprattutto il fuso orario... E quindi sarà oggi pomeriggio, con l'allenamento, anche se è un allenamento di rifinitura in vista della partita di domani, che cercheremo di capire se hanno recuperato bene".
Gasperini: "Dybala con Soulé si può"
"Vale per Balerdi, vale per Castro, che è stato anche meno impegnato di tutti. Però è chiaro che abbiamo lasciato Soulé in una condizione straordinaria. Domani c'è una partita, stiamo recuperando un po' tutti e mercoledì ce ne sarà un'altra importante. Ce ne sarà un'altra poi sabato o domenica dopo. Quindi non è un problema, di sicuro, Soulé. L'importante è che non ci siano infortuni. La classifica? Credo che la stagione sia molto più lunga di questo periodo, anche se tutti i periodi sono significativi e importanti, però non può mai essere decisivo. L'importante per noi è restare dove siamo e continuare su questo passo. Dybala? Bisogna verificarlo giocando. È chiaro che prima lui arriva comunque da una preparazione con continuità e con partite giocate. Adesso è vero che è un mese che non gioca, però prima o poi deve iniziare a giocare. E poi le valutazioni si fanno durante la partita, per vedere di volta in volta come reagisce. Ma lui in questo momento è recuperato sotto l'aspetto fisico, non ha particolari problemi, quindi quale sarà la tenuta lo vedremo di volta in volta. Dybala e Soulé insieme? Non è assolutamente un problema, è una fortuna averli tutti e due a disposizione, ma lo sono stati anche per diverse settimane, insomma, prima che Dybala si facesse male. Oltretutto, in questo periodo Soulé ha raggiunto una qualità di prestazione veramente di alto livello. Penso abbia fatto anche bene con l'Argentina, è stato convocato con l'Argentina, cosa che prima non lo era".
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