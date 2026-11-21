Gasperini si gode Malen: "Il migliore in Italia, parlano i numeri. È perfetto per la mia Roma"
PARMA - La Roma riparte con una vittoria dopo la sosta per le nazionali, imponendosi per 5-1 sul campo del Parma. Al termine della sfida del Tardini, Gian Piero Gasperini ha analizzato ai microfoni di Dazn la prestazione dei suoi: "Sono molto contento della reazione perché c'è sempre incertezza quando giocatori vanno via e rientrano all'ultimo. Soprattutto volevamo capire se ripartiamo da dove abbiamo finito. Oggi il risultato non dice quanto è stata difficile la partita contro un ottimo Parma. Ci sono stati momenti di equilibrio, molto di più di quelli che dice il risultato".
La reazione Roma
A soddisfare maggiormente il tecnico giallorosso è stata la risposta della squadra alle difficoltà incontrate durante il match: "Di dettagli ce ne sono sempre tanti, di squadra e individuali. Non si finisce mai di porsi obiettivi sempre migliori. Abbiamo preso un brutto gol e ci poteva essere un risvolto psicologico, invece c'è stata una reazione importante e questo è l'aspetto migliore. Siamo una squadra che ha fiducia di poter realizzare gol e anche davanti ad un episodio è consapevole di poterci passare sopra".
Gasperini e il paragone con Lautaro
Il tecnico della Roma si è poi soffermato sul rendimento del proprio attaccante, sottolineando quanto la collocazione tattica e l'intesa con i compagni abbiano contribuito a esaltarne le qualità: "Era comunque un giocatore con un passato importante, non vai in certe squadre se non hai dei valori notevoli. Io l'ho messo forse dove si esprime meglio". E su chi è il migliore in quel ruolo, risponde: "Nel campionato italiano parlano i numeri, anche se c'è una bella serie di giocatori. Penso però a Lautaro. In questo momento è straordinario per come si combina con la nostra squadra. Forse di più di altri attaccanti con caratteristiche diverse".
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