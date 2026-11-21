PARMA - La Roma riparte con una vittoria dopo la sosta per le nazionali, imponendosi per 5-1 sul campo del Parma. Al termine della sfida del Tardini, Gian Piero Gasperini ha analizzato ai microfoni di Dazn la prestazione dei suoi: "Sono molto contento della reazione perché c'è sempre incertezza quando giocatori vanno via e rientrano all'ultimo. Soprattutto volevamo capire se ripartiamo da dove abbiamo finito. Oggi il risultato non dice quanto è stata difficile la partita contro un ottimo Parma. Ci sono stati momenti di equilibrio, molto di più di quelli che dice il risultato".

La reazione Roma A soddisfare maggiormente il tecnico giallorosso è stata la risposta della squadra alle difficoltà incontrate durante il match: "Di dettagli ce ne sono sempre tanti, di squadra e individuali. Non si finisce mai di porsi obiettivi sempre migliori. Abbiamo preso un brutto gol e ci poteva essere un risvolto psicologico, invece c'è stata una reazione importante e questo è l'aspetto migliore. Siamo una squadra che ha fiducia di poter realizzare gol e anche davanti ad un episodio è consapevole di poterci passare sopra".