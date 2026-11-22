Pagelle Parma

Daffara 6 Limita il passivo, la parata su Dybala e sul colpo di testa di Mancini gli valgono il voto positivo.

Delprato 5.5 Fatica insieme a tutto il reparto, sul gol di Mora lascia il pallone giocabile all’avversario.

Troilo 4.5 Le sue sbavature costano caro, due errori e Malen non lo perdona.

Carboni 5.5 Buon primo tempo poi si perde come il resto della squadra.

Britschgi 5.5 Senza infamia e senza lode, fatica a farsi vedere. Diallo (30' st) ng

Fabbian 6 Mette in campo la sua fisicità e sfiora il gol con un colpo di testa parato da Svilar. Ordonez (21' st) 5.5 Lotta in mezzo al campo, ma paga il calo psicologico della squadra.

Sierro 6 Partita diligente in mezzo al campo, buona la fase difensiva, recupera anche diversi palloni. Nicolussi Caviglia (30' st) ng

Keita 5.5 Parte con l’atteggiamento giusto, poi si perde col passare dei minuti e non riesce più a farsi notare.

Valeri 5 L’ingresso di Wesley dal suo lato lo mette in difficoltà e non riesce mai a contenerlo.

Touré 5 Diversi errori tecnici e di concetto, non riesce a sbloccarsi. L’unico tiro gli viene murato da Balerdi. Lontani (21' st) 5.5 Ingresso complicato, il Parma si spegne e anche lui non riesce a dare la scintilla.

Elphege 6.5 Si fa perdonare l’errore sulla marcatura di Malen e segna il gol del momentaneo pareggio. De Martis (45' st) ng

All. Gilardino 5 La sua squadra si scioglie dopo un'ora buona, l’aveva letta pure bene, ma poi ne incassa cinque.