«Roma beffata», si diceva a metà gennaio. Giacomo Raspadori, corteggiato per giorni, aveva scelto l’Atalanta. Ai giallorossi toccava consolarsi con Donyell Malen, lo «scarto» dell’Aston Villa. In questo campionato Raspadori ha giocato 196 minuti in cinque presenze. A Malen è bastato un pomeriggio a Parma per farne quattro. Di gol, naturalmente. Chissà che cosa darebbe adesso Gasperini per farsi beffare un’altra volta. Il primo dei quattro vale un giro alla moviola. Lulli mette il pallone in mezzo, Malen se lo porta sul destro e con lo stop si è già aperto l’angolo sul secondo palo. È il pezzo migliore del suo repertorio. Con il primo controllo ha già deciso come farà gol. Il merito di Gasperini è aver capito dove fargli ricevere quel pallone. Malen, dopo aver giocato nel Borussia Dortmund, nell’Aston Villa e in nazionale, aveva ben poco bisogno di imparare a stoppare un pallone. Aveva però bisogno di un allenatore che, viste quelle accelerazioni da ala, resistesse alla tentazione di spedirlo sulla fascia. Gasp gli ha dato il centro dell’attacco. «Forse l’ho messo nella posizione in cui si esprime meglio», ha detto il tecnico. Quel «forse» può anche toglierlo.

E poi c’è la fame. Il Parma pareggia con Elphege, Troilo liscia il rinvio e chi c’è alle sue spalle? Bobby. È il 2-1. Il 3-1 lo segna Mora, poi Wesley scappa a destra e in area ritrova il solito numero 14.

Ventisei gol in campionato da gennaio Sul 4-1 l’olandese potrebbe andarsene sotto la doccia con il pallone della tripletta, come ad aprile contro il Pisa e alla prima di campionato con la Fiorentina. Macché. Sull’ultimo invito di Wesley, a partita vinta, Malen ha ancora voglia di correre, scartare Daffara e accompagnare la palla in porta. Una fame da divoratore di pianeti. Per ritrovare quattro gol di un romanista in una partita di Serie A bisogna tornare al 10 marzo 2002. Li fece Montella alla Lazio. Finì 5-1 pure quella volta. Ventisei gol in campionato da gennaio. Nella storia della Roma soltanto Pedro Manfredini era riuscito a superare i venticinque in un anno solare. Nel 1960 si fermò proprio a ventisei. Malen ha ancora dicembre davanti. Quattordici li aveva segnati nello scorso campionato, dodici li ha già fatti in questo. E ci sono i quattro di Champions. Anche Gasperini, che di centravanti ne ha mandati parecchi dal contabile ad aggiornare i premi per i gol, dovrà rivedere i suoi parametri. Tra i suoi attaccanti arrivati in doppia cifra in una singola stagione di Serie A, nessuno ha mai segnato al ritmo che tiene oggi Malen.