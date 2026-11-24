Il folletto Mora sotto i riflettori con gol, fantasia e sfrontatezza
ROMA - Quel ragazzino sullo sfondo, offuscato in copertina soltanto da uno straordinario Malen, si sta ritagliando un ruolo da co-protagonista niente male. Perché Rodrigo Mora a 19 anni è pronto a prendersi la scena senza chiedere permesso. E pazienza se per ora i riflettori sono puntati altrove, il portoghese è destinato a far parlare di sé molto presto. A Parma intanto ha piazzato il quarto gol consecutivo in campionato, il quinto totale alla prima stagione in giallorosso: la fotografia di un ragazzo che ha smesso di essere soltanto una promessa da coltivare. Eppure la sua crescita non è stata una linea retta, perché l'impatto col mondo Roma aveva già fatto emergere qualche interrogativo: le panchine, timidi subentri, qualche prestazione ancora lontana dalle aspettative.
Dietro solo a Yamal
D'altronde, a diciannove anni, arrivare in una squadra con ambizioni e aspettative importanti e misurarsi con le richieste di Gasperini non è un passaggio banale. Serviva comprendere i movimenti, assimilare una proposta di gioco esigente, trovare il modo di mettere le proprie qualità al servizio della squadra. Qualcuno aveva pure cominciato a dubitare dell'investimento, arrivando a sentenziare un possibile flop. Gasperini, invece, ha continuato a lavorarci, senza bruciare le tappe ma annaffiando un talento nel quale credeva fermamente, a prescindere dal costo del cartellino: "Non credo che oggi nel calcio ci sia un giovane capace di incidere come lui", disse Gasp a settembre quando i segnali che arrivavano non erano poi così esaltanti. Adesso i numeri gli danno ragione: con le quattro reti consecutive contro Cagliari, Udinese, Sassuolo e Parma, Mora è secondo tra i centrocampista della Serie A per gol a partita (0,91 ogni 90'), dietro solo a Cisse. Tra gli altri nati dal 2007 in avanti, dei top 5 campionati europei, in termini realizzativi ha fatto meglio di lui giusto Yamal (10 gol).
Al posto di CR7
Nell'era dei tre punti, poi, solo Pato e Kean erano riusciti a segnare in quattro presenze consecutive in Italia prima di compiere vent'anni. Nasce anche da qui la convocazione in nazionale maggiore col Portogallo, arrivata al posto di Cristiano Ronaldo, un altro passaggio che dà la misura del momento. Per un classe 2007 non si tratta soltanto di una soddisfazione personale, ma del riconoscimento di un percorso che sta andando oltre le attese iniziali. Ora c’è anche il sogno dell’esordio con la maglia lusitana, mentre a Trigoria la Roma si gode un investimento da 50 milioni: 25 subito e altri 25 legati a bonus o rivendita. Una cifra importante, che inevitabilmente porta con sé responsabilità, ma che non sembra aver frenato il ragazzo. Malen continuerà a prendersi la scena, perché il suo impatto sul mondo Roma è stato devastante, ma Mora si sta ritagliando il suo spazio con continuità e una maturità che spesso non coincide con l’età anagrafica. Saper aspettare, d’altronde, fa parte dell’infinita storia dei predestinati, anche se Rodrigo Mora sembra essere già andato oltre.
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