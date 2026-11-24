ROMA - Quel ragazzino sullo sfondo, offuscato in copertina soltanto da uno straordinario Malen, si sta ritagliando un ruolo da co-protagonista niente male. Perché Rodrigo Mora a 19 anni è pronto a prendersi la scena senza chiedere permesso. E pazienza se per ora i riflettori sono puntati altrove, il portoghese è destinato a far parlare di sé molto presto. A Parma intanto ha piazzato il quarto gol consecutivo in campionato, il quinto totale alla prima stagione in giallorosso: la fotografia di un ragazzo che ha smesso di essere soltanto una promessa da coltivare. Eppure la sua crescita non è stata una linea retta, perché l'impatto col mondo Roma aveva già fatto emergere qualche interrogativo: le panchine, timidi subentri, qualche prestazione ancora lontana dalle aspettative.

Dietro solo a Yamal D'altronde, a diciannove anni, arrivare in una squadra con ambizioni e aspettative importanti e misurarsi con le richieste di Gasperini non è un passaggio banale. Serviva comprendere i movimenti, assimilare una proposta di gioco esigente, trovare il modo di mettere le proprie qualità al servizio della squadra. Qualcuno aveva pure cominciato a dubitare dell'investimento, arrivando a sentenziare un possibile flop. Gasperini, invece, ha continuato a lavorarci, senza bruciare le tappe ma annaffiando un talento nel quale credeva fermamente, a prescindere dal costo del cartellino: "Non credo che oggi nel calcio ci sia un giovane capace di incidere come lui", disse Gasp a settembre quando i segnali che arrivavano non erano poi così esaltanti. Adesso i numeri gli danno ragione: con le quattro reti consecutive contro Cagliari, Udinese, Sassuolo e Parma, Mora è secondo tra i centrocampista della Serie A per gol a partita (0,91 ogni 90'), dietro solo a Cisse. Tra gli altri nati dal 2007 in avanti, dei top 5 campionati europei, in termini realizzativi ha fatto meglio di lui giusto Yamal (10 gol).