L'esame forse più difficile della stagione. Sicuramente il più complicato della fase campionato di Champions League di una Roma che ha già dimostrato di potersela giocare contro tutte le avversarie incontrate finora. La squadra di Gian Piero Gasperini si presenta a Parigi per sfidare il Psg e misurarsi con i campioni in carica del torneo. "La Roma ha una sua intelaiatura che le ha permesso di venire a giocare questo tipo di partite, se le è conquistate sul campo - ha rivelato il tecnico giallorosso in conferenza stampa-. Contro queste squadre servono attenzione e concentrazione molto alte, ma anche una qualità tecnica che possa metterle in difficoltà".

Gasperini: "Contano gli episodi, quel ko all'Atalanta è rimasto indigesto" Le rimonte incassate da Real Madrid e Manchester United hanno complicato il percorso e acuito i rimpianti: "La Champions è stata definita un po' da tutti, anche da tanti allenatori in passato, la competizione degli episodi, dove bisogna essere bravissimi nelle varie situazioni che si verificano. Ci sono grandissimi giocatori e a volte non è sufficiente fare delle prestazioni importanti, anche se io ritengo che sia la strada migliore per cercare di fare risultato. Però bisogna stare attenti, perché quando commetti errori hai una probabilità molto più alta di pagarlo", avverte Gasperini, che nel 2020 andò vicinissimo a eliminare il Psg ai quarti di Champions quando allenava l'Atalanta: "Quella partita è rimasta indigesta per il finale. Purtroppo siamo rimasti negli ultimi minuti in dieci per l'infortunio di Freuler e non avevamo più cambi, il Psg mise dentro Mbappé che fu determinante. Rimane comunque uno dei momenti più alti della storia dell'Atalanta".