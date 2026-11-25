"Roma, non mi vedo altrove. Calcio meno? Vi spiego perché": la confessione di Dybala
Riproporre il tema della rivincita, vedendo come è finita a Old Trafford, stavolta meglio di no. Anche se questa vendetta per Gasperini sarebbe molto più personale rispetto a quella che stava per riservare allo United per conto della Roma, prima di vedere crollare i suoi al solito nel finale. E sono così aumentati i rimpianti in una Champions League che stasera gli mette di fronte quel PSG che, nel 2020, gli cancellò la possibilità di fare la storia. Quella maledetta notte di Lisbona, con l’Atalanta ad un passo dalla semifinale di Champions League, in vantaggio di un gol al 90’ prima del ribaltone francese, rappresenta un’altra cicatrice per Gasp. Ma è anche la riprova di quello che il tecnico è stato capace di costruire a Bergamo: «Quella è una partita che è rimasta un po’ indigesta per il finale, ma rimane comunque uno dei momenti più alti della storia dell’Atalanta», ha ricordato ieri Gasperini durante la vigilia parigina: «Questo è un altro tipo di gara, è diverso, il PSG è molto più squadra. È una Roma che si approccia a questa competizione dopo diversi anni e per noi è un po’ diverso. È una partita del girone e per noi è una misura di quello che stiamo facendo».
Gasp contro il Psg
Quattro punti in classifica generale e tanti rimpianti per la Roma, che ha solo sfiorato il colpaccio con Real Madrid e Manchester United. Sulla carta quella di stasera non è la partita adatta per sperare di fare punti, ma Gasp non parte mai sconfitto: «Quello che ci proponiamo è di riuscire a ridurre un po’ la loro efficacia e pensare di fare anche il nostro tipo di gioco. Poi ci sono gli episodi e in campo i migliori giocatori del mondo che possono essere determinanti. È una competizione in cui gli episodi incidono più che nelle altre». Un altro bel test da affrontare mantenendo la giusta determinazione: «Per noi è l’occasione di affrontare i migliori e quindi è un metro di paragone importante. E al di là delle soluzioni tattiche, saranno comunque importanti la personalità con cui giocheremo, la capacità di contrastare il loro gioco e la qualità con cui riusciremo a giocare tecnicamente».
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