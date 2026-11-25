Riproporre il tema della rivincita, vedendo come è finita a Old Trafford, stavolta meglio di no. Anche se questa vendetta per Gasperini sarebbe molto più personale rispetto a quella che stava per riservare allo United per conto della Roma, prima di vedere crollare i suoi al solito nel finale. E sono così aumentati i rimpianti in una Champions League che stasera gli mette di fronte quel PSG che, nel 2020, gli cancellò la possibilità di fare la storia. Quella maledetta notte di Lisbona, con l’Atalanta ad un passo dalla semifinale di Champions League, in vantaggio di un gol al 90’ prima del ribaltone francese, rappresenta un’altra cicatrice per Gasp. Ma è anche la riprova di quello che il tecnico è stato capace di costruire a Bergamo: «Quella è una partita che è rimasta un po’ indigesta per il finale, ma rimane comunque uno dei momenti più alti della storia dell’Atalanta», ha ricordato ieri Gasperini durante la vigilia parigina: «Questo è un altro tipo di gara, è diverso, il PSG è molto più squadra. È una Roma che si approccia a questa competizione dopo diversi anni e per noi è un po’ diverso. È una partita del girone e per noi è una misura di quello che stiamo facendo».