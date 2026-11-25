La Roma Primavera conquista un successo pesante in Youth League, superando il Psg in trasferta per 2-1 e assicurandosi il passaggio al prossimo turno. Protagonista assoluto della serata è Lorenzo Paratici , autore di una prestazione di grande spessore. Il giovane attaccante classe 2008 firma entrambe le reti giallorosse, risultando determinante per il risultato. Una prova di maturità e concretezza per il talento cresciuto nel vivaio romanista.

Paratici stende il Psg in Youth League

La formazione guidata da Mattia Scala costruisce il proprio successo soprattutto nella prima frazione, giocata con personalità e grande efficacia offensiva. A prendersi la scena in Youth League è proprio Paratici, che trova per due volte la via del gol e indirizza la partita sui binari favorevoli alla Roma. Nella ripresa i giallorossi devono invece stringere i denti, facendo fronte alla pressione del Psg e ai tentativi dei padroni di casa. La squadra riesce comunque a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria fondamentale. Il 2-1 finale certifica il passaggio del turno e premia la prova di un gruppo capace di soffrire nei momenti più complicati. Per il giovane attaccante arriva anche una conferma importante sul piano individuale.