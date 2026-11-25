Gasperini dopo Psg-Roma: "Devo rivederla. Siamo sulla strada giusta. Malen in panchina? Ecco perché"
"Ho stravolto tutto all’inizio nella formazione titolare? Dipende dai punti di vista. Ho lasciato Malen fuori per Castro, si meritava questa chance. Malen ha giocato tante gare, con noi e la nazionale, era doveroso così. Abbiam giocato contro una squadra fantastica per velocità e inter scambio ruoli. Sono molto, molto contento. Abbiamo saputo soffrire e giocare bene in altri momenti. Devo rivederla”. Lo ha detto Gasperini a Prime Video dopo il 2-2 sul campo del Psg in Champions League. “Gol da calcio d'angolo? Questo è un peccato. In un momento che era difficile, non era quello il gol che dovevamo prendere” ha aggiunto il tecnico della Roma.
Le parole di Gasperini dopo Psg-Roma
Gasp ha poi spiegato: “Sono contento per lo spirito e la crescita complessiva della squadra. Abbiamo saputo scalare sempre bene e poi quando c’era l’opportunità ci siamo proposti bene. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo essere orgogliosi. Io vado già a domenica, questa partita è dispendiosa ma ho visto prestazioni di alto livello. Per fortuna in campo domenica. Hermoso ha detto che si punta tutto, campionato e Champions? Hermoso è un interprete straordinario non solo per la mentalità ma qualità. Ha avuto tre situazioni per segnare, ne ha fatto uno, ma va bene così”.
Poi, a Sky, ha dichiarato: "Soulé è un giocatore forte e un ragazzo molto positivo, recepisce le cose. Ha 23 anni, è relativamente giovane e nel periodo in cui può evolvere, come sta facendo. E poi è più completo di prima, ha giocato a sinistra e fino allo scorso anno non lo avrebbe fatto. Sta raggiungendo una maturità tecnica e fisica straordinaria, sono veramente felice per lui. Da un mese e mezzo-due sta andando veramente oltre. Sono caratteristiche che loro hanno, io non posso aggiungere niente, solo aiutarli a tirarle fuori".
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