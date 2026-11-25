"Ho stravolto tutto all’inizio nella formazione titolare? Dipende dai punti di vista. Ho lasciato Malen fuori per Castro, si meritava questa chance. Malen ha giocato tante gare, con noi e la nazionale, era doveroso così. Abbiam giocato contro una squadra fantastica per velocità e inter scambio ruoli. Sono molto, molto contento. Abbiamo saputo soffrire e giocare bene in altri momenti. Devo rivederla”. Lo ha detto Gasperini a Prime Video dopo il 2-2 sul campo del Psg in Champions League. “Gol da calcio d'angolo? Questo è un peccato. In un momento che era difficile, non era quello il gol che dovevamo prendere” ha aggiunto il tecnico della Roma.

Le parole di Gasperini dopo Psg-Roma Gasp ha poi spiegato: “Sono contento per lo spirito e la crescita complessiva della squadra. Abbiamo saputo scalare sempre bene e poi quando c’era l’opportunità ci siamo proposti bene. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo essere orgogliosi. Io vado già a domenica, questa partita è dispendiosa ma ho visto prestazioni di alto livello. Per fortuna in campo domenica. Hermoso ha detto che si punta tutto, campionato e Champions? Hermoso è un interprete straordinario non solo per la mentalità ma qualità. Ha avuto tre situazioni per segnare, ne ha fatto uno, ma va bene così”.