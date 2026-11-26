Dopo il 2-2 al Parc des Princes, Soulé è stato intervistato da SkySport, con domande arrivate anche dallo studio. Tra queste quella di Fabio Capello : l’ex tecnico di Juventus e Roma ha posto un quesito al fantasista cresciuto proprio nel settore giovanile dei bianconeri, arrivando poi in prima squadra prima di essere ceduto a titolo definitivo ai giallorossi. Capello: “Tu sai che stai facendo arrabbiare i tifosi della Juventus quando ti vedono giocare così? ”. La risposta di Soulé, che sorride: “Eh non lo so, a volte vedo i messaggi… Niente, che devo fare (ride, ndr)?! Adesso sono molto contento qua alla Roma: stiamo facendo un bel percorso che spero possa continuare”.

Psg-Roma e l'assist per Hermoso

All’argentino è stato ovviamente chiesto anche della partita: “Il mio posto normalmente è a destra, ma mi sono sentito a mio agio anche a sinistra. Il mister a volte cambia e io non ho problemi, qualsiasi ruolo lo posso fare tranquillamente. Chiaramente sono abituato a giocare a destra e quindi quando non giochi tanto in un ruolo ti devi abituare, ma mi sono trovato bene. Il gol di Hermoso? Mario mi ha detto che sapeva l’avrei calciata lì: sono andato fino in fondo e c’era soltanto lo spazio per servire lui. Quello che mi piace di più è dribblare e saltare l’uomo e credo sia la cosa che riesco a fare meglio”.