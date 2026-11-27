ROMA - Da Hermoso a Soulé, passando per Castro e Pisilli. Sono solo alcuni dei volti di una Roma che vola e impara dai propri errori. Il pareggio di Parigi, nonostante il vantaggio iniziale, ha infatti un sapore ben diverso rispetto alle gare buttate via contro Real Madrid e Manchester United e non solo perché in quei casi erano arrivate due sconfitte. Al Parco dei Principi i giallorossi hanno giocato alla pari dei bi-campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, seppur con una formazione stravolta e priva - almeno all’inizio - di Malen e Dybala.

La partita di Parigi ha confermato il salto di qualità di Soulé Ma alla Roma si può applicare ormai la proprietà commutativa della matematica, perché scambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Ed è stato così anche mercoledì sera, quando in cattedra è salito un certo Matias Soulé, oggi diventato addirittura più imprescindibile di Dybala per la formazione giallorossa. Lo dimostrano i numeri di questo avvio di stagione con l’argentino, reduce dalla nazionale, capace di andare già in doppia cifra tra campionato e Champions con 4 gol e 6 assist, prendendo così parte a 10 reti in 17 presenze. Tre le reti in Serie A (e altrettanti assist), una quella in Champions, ma con altri tre assist di cui l’ultimo proprio contro il Psg per il vantaggio di Hermoso. Ma l’argentino va anche oltre i semplici numeri, perché la partita la riempie di corse all’indietro per inseguire gli avversari e di tante altre giocate, vedi anche il tiro dal quale poi nasce il calcio di rigore realizzato da Malen per il 2-2 al Parco dei Principi. Insomma, Mati sta facendo il Dybala, accendendo la luce di una squadra che continua a crescere e nel weekend sarà di nuovo in campo per proseguire la rincorsa alla vetta, oggi ricoperta dalla Lazio.