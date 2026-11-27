La Roma coccola Soulé: mai visto a questo livello
ROMA - Da Hermoso a Soulé, passando per Castro e Pisilli. Sono solo alcuni dei volti di una Roma che vola e impara dai propri errori. Il pareggio di Parigi, nonostante il vantaggio iniziale, ha infatti un sapore ben diverso rispetto alle gare buttate via contro Real Madrid e Manchester United e non solo perché in quei casi erano arrivate due sconfitte. Al Parco dei Principi i giallorossi hanno giocato alla pari dei bi-campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, seppur con una formazione stravolta e priva - almeno all’inizio - di Malen e Dybala.
La partita di Parigi ha confermato il salto di qualità di Soulé
Ma alla Roma si può applicare ormai la proprietà commutativa della matematica, perché scambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Ed è stato così anche mercoledì sera, quando in cattedra è salito un certo Matias Soulé, oggi diventato addirittura più imprescindibile di Dybala per la formazione giallorossa. Lo dimostrano i numeri di questo avvio di stagione con l’argentino, reduce dalla nazionale, capace di andare già in doppia cifra tra campionato e Champions con 4 gol e 6 assist, prendendo così parte a 10 reti in 17 presenze. Tre le reti in Serie A (e altrettanti assist), una quella in Champions, ma con altri tre assist di cui l’ultimo proprio contro il Psg per il vantaggio di Hermoso. Ma l’argentino va anche oltre i semplici numeri, perché la partita la riempie di corse all’indietro per inseguire gli avversari e di tante altre giocate, vedi anche il tiro dal quale poi nasce il calcio di rigore realizzato da Malen per il 2-2 al Parco dei Principi. Insomma, Mati sta facendo il Dybala, accendendo la luce di una squadra che continua a crescere e nel weekend sarà di nuovo in campo per proseguire la rincorsa alla vetta, oggi ricoperta dalla Lazio.
Nel frattempo Gasperini si gode i miglioramenti e lo fa anche pubblicamente come mercoledì sera. «Sono molto contento qui a Roma, stiamo facendo un bel percorso che spero possa continuare». Nella testa del tecnico, poi, la Roma può ancora crescere e molto passa anche dall’alchimia tra appunto Soulé e Dybala. «È un falso problema quello di poterli far giocare insieme. Dybala e Soulé, secondo me, si sposano benissimo», aveva già dichiarato il tecnico alla vigilia di Parma-Roma. E non è un caso che, anche in assenza del numero 21 dal 1’, prosegua l’adattamento di Mati a sinistra e che il rigore venga conquistato proprio dopo uno scambio tra i due argentini. Una coppia che potrebbe esser riproposta già domenica pomeriggio all’Olimpico contro il Monza, dove questa volta Dybala sembra certo di un posto tra i titolari, mentre Soulé potrebbe - almeno all’inizio - riposare dopo aver speso tanto a Parigi. D’altronde le ‘linee B’ garantiscono qualità e continuità di rendimento. Da Mora a Pisilli, tutti sono in lizza per una maglia da titolare.
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