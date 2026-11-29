Roma-Monza, Malen sfida Varela: il destino nel gol
Il pallone di Parma-Roma è destinato a uno dei figli di Donyell Malen. In casa ne avevano già qualcuno, tutti bianchi. Questo è giallo e per portarselo via papà ha segnato quattro gol. Gustavo Varela gli ha risposto lunedì sera. Ne ha fatti due alla Fiorentina e oggi alle 18 si presenta all’Olimpico a un gol dall’olandese. Dodici reti a undici, undici presenze a testa. Gasperini chiede a uno i gol per tenere la Roma lassù, Juric all’altro quelli per restare in A. A Varela basterebbe una doppietta, se Malen restasse a secco, per uscire dall’Olimpico da capocannoniere.
Malen inarrestabile
Nei giorni prima del match, però, Gustavo parla per il Monza. «Che messaggio mando alla Roma? Nessun messaggio. Andiamo a Roma per giocarcela, per prenderci i tre punti e dare il massimo. A Malen non ho niente da dire: è un grandissimo giocatore, gioca in una grande squadra e continuerà a segnare. Ed è un bene per me e per tutti gli attaccanti, perché ti spinge a lavorare per migliorare ogni giorno». Dell’olandese apprezza anche il gioco di squadra. «Lui è un attaccante completo. Sa dialogare con i compagni, sa servirli e sa finalizzare».
Al Tardini è finita 5-1, come nel derby del 10 marzo 2002. Quel giorno Montella segnò quattro volte alla Lazio. Da allora nessun romanista ci era più riuscito in campionato. Per trovare chi abbia segnato quanto Malen in Serie A in un anno solare bisogna risalire a Pedro Manfredini. Nel 1960 l’argentino si fermò a 26. Donyell è a 26 coi quattordici gol della scorsa stagione e i dodici di questa. Gli resta dicembre. Allora gli servivano 106 minuti per segnare. Adesso, su 742 giocati, gliene bastano 62. Mercoledì a Parigi ha trasformato il rigore del 2-2 contro il Psg. Quinto centro in Champions, diciassettesimo stagionale.
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