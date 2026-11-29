Il pallone di Parma-Roma è destinato a uno dei figli di Donyell Malen. In casa ne avevano già qualcuno, tutti bianchi. Questo è giallo e per portarselo via papà ha segnato quattro gol. Gustavo Varela gli ha risposto lunedì sera. Ne ha fatti due alla Fiorentina e oggi alle 18 si presenta all’Olimpico a un gol dall’olandese. Dodici reti a undici, undici presenze a testa. Gasperini chiede a uno i gol per tenere la Roma lassù, Juric all’altro quelli per restare in A. A Varela basterebbe una doppietta, se Malen restasse a secco, per uscire dall’Olimpico da capocannoniere.

Malen inarrestabile Nei giorni prima del match, però, Gustavo parla per il Monza. «Che messaggio mando alla Roma? Nessun messaggio. Andiamo a Roma per giocarcela, per prenderci i tre punti e dare il massimo. A Malen non ho niente da dire: è un grandissimo giocatore, gioca in una grande squadra e continuerà a segnare. Ed è un bene per me e per tutti gli attaccanti, perché ti spinge a lavorare per migliorare ogni giorno». Dell’olandese apprezza anche il gioco di squadra. «Lui è un attaccante completo. Sa dialogare con i compagni, sa servirli e sa finalizzare».