La festa dell'Olimpico per la Roma, avanti 3-0 sul Monza all'intervallo, è stata parzialmente incrinata dal cambio forzato di Donyell Malen durante l'intervallo . L'attaccante olandese ha confermato il proprio straordinario momento realizzativo – in linea con quanto fatto vedere tra la seconda parte della scorsa stagione e l'avvio di quella attuale – aprendo le marcature con un preciso destro incrociato dal limite dell'area e firmando anche l'assist per il momentaneo 2-0 realizzato da Soulé. Nonostante una prima frazione da protagonista assoluto nella squadra di Gian Piero Gasperini, Malen non è però rientrato in campo per la ripresa a causa di un problema fisico che tiene in ansia Gasperini : i giallorossi sono attesi da un dicembre di fuoco, con Bologna, derby e Juventus in campionato e Sporting Lisbona in Champions.

Il duro intervento di Goglichidze

A mettere in salita la serata dell'olandese è stato un brutto intervento subito al 21' nei pressi della linea mediana. Dopo essersi liberato con rapidità della marcatura, Malen è stato fermato in scivolata da Goglichidze, intervenuto tra la caviglia e il piede sinistro dell'avversario in un contrasto che ha subito provocato dolore all'attaccante, costretto a sfilarsi la scarpa, massaggiarsi la zona colpita e sfogarsi visibilmente contro l'ex difensore di Empoli e Udinese. L'arbitro Collu si è limitato a un richiamo verbale senza estrarre il cartellino giallo, nonostante la durezza del tackle. L'olandese, invece, ha chiesto il cambio già prima del duplice fischio, con Gasperini che gli ha chiesto uno sforzo per non sprecare uno slot.