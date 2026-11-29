"La partita di Parigi ci ha portato tanti complimenti per la prestazione fatta. In campionato siamo protagonisti e questa è una motivazione". Così ai microfoni di Sky Sport Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 4-0 sul Monza . "La soddisfazione è averli riportati allo stadio perché era un peccato non vivere questo momento positivo e di entusiasmo", ha aggiunto l'allenatore della Roma riguardo al rapporto con la proprietà.

"Soulé ha tutti i colpi"

Gasperini ha parlato poi del legame coi tifosi: "Il senso di apprtenenza e tutti si sentono coinvolti? Indubbiamente è una delle componenti importanti, loro avvertono l'entusiasmo della gente per quello che esprimono in campo e non solo per i risultati. I tifosi riempiono sempre lo stadio, si è creato un bel clima e questo non solo dà soddisfazione ai tifosi ma aiuta anche me. Su questo ambiente costruiamo le nostre gare". Chiusura su Matias Soulé, anche oggi grande protagonista con la sua prima doppietta in giallorosso: "Io ci lavoro ma la qualità è la sua, è un insieme di fattori. Lui ha 23 anni, è in una fase evolutiva importante rispetto agli anni scorsi. Io cerco di metterci il mio sulla duttilità, ora ha una maturità fisica superiore, in questo momento è un giocatore importante, ha già fatto una decina di partite di alto livello, sta diventando carismatico. Lui ha tutti i colpi, gli manca solo fare gol di testa, però è un giocatore straordinario".