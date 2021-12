Dalla parte dei tifosi della Salernitana

Sette mesi e quattordici giorni. Tanti ne sono trascorsi dal ritorno della Salernitana in Serie A, per la terza volta nei suoi 102 anni di storia e dopo ventitré anni di attesa. Sette mesi e quattordici giorni. Tanti. Troppi, perché la Salernitana non ha ancora un nuovo proprietario e perché fra sette giorni scadrà il termine stabilito dalla Federcalcio, trascorso il quale il club campano saprà quale sarà il suo futuro. O dentro o fuori. Nessuna nuova delibera. Tre giorni fa, durante l’ultimo consiglio federale, la posizione del presidente è stata chiara e, vivaddio, intransigente, com’è giusto che sia onde chiudere una volta per tutte questa vicenda che definire surreale è un eufemismo. Gravina dixit: «O entro il 31 dicembre i due Trust incaricati di vendere la società accetteranno una proposta irrinunciabile di acquisto debitamente avvalorata da garanzie economiche, avendo poi ulteriori 45 giorni per chiudere l’affare, oppure la Salernitana è fuori. Io non mando la Federazione allo sfascio». E ancora: «L’atto notarile fondativo dei trustee non lo prevede. Dunque non ci sono margini in questo senso, anche se uno dei disponenti ci ha fatto arrivare formale richiesta» ha tagliato corto il numero uno di via Allegri, che pure ha lasciato intravedere uno spiraglio utile per il futuro: «Potremmo pensare, adesso o in casi futuri, di far ripartire la squadra dalla Serie C. Lo deciderà il Consiglio Federale. Comunque sono pronto a offrire un pranzo a tutti i presenti: scommetto che la Salernitana sarà ceduta nei termini fissati».