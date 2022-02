Salernitana, negativizzato un altro giocatore

SALERNO - La Salernitana, con un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato che "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un calciatore si è negativizzato". Un altro recupero per la squadra di Colantuono che oggi ha proseguito la propria preparazione in vista della gara con il Genoa, in programma domenica. Nel pomeriggio di oggi, al C.S. “Mary Rosy” gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento in palestra. I granata sono quindi stati impegnati con un circuito di forza muscolare prima di concludere l’allenamento con una serie di partite a pressione. M. Coulibaly e Ruggeri hanno effettuato un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Schiavone. Per domani in programma una nuova seduta pomeridiana: appuntamento alle 15.