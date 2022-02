Salernitana, a parte M. Coulibaly, Ruggeri e Schiavone

SALERNO - In vista del prossimo match di campionato, con il Milan, la Salernitana è tornata oggi ad allenarsi. Al "Mary Rosy" i giocatori impegnati nella gara di ieri a Genova hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare in palestra mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una partita a metà campo e da un lavoro aerobico. Relativamente ai singoli, M. Coulibaly, Ruggeri e Schiavone hanno effettuato un lavoro atletico specifico. Per domani è in programma una seduta mattutina, fissata per le 10.