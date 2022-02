Salernitana, via Colantuono. Contattati Pirlo e Nicola

SALERNO - Si attende solo l'ufficialità ma l'avventura di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana dovrebbe essere giunta al termine. Al tecnico romano non sono bastati i due pareggi conquistati negli scontri salvezza con Spezia e Genoa per evitare l'esonero. Il ds Walter Sabatini inizialmente sembrava intenzionato a concedere un'ultima chance a Colantuono ma, alla fine, ha deciso per il ribaltone. Sembrerebbe che a far pendere l'ago della bilancia verso l'esonero sia stato lo stesso presidente Danilo Iervolino. Per la sostituzione al momento sarebbe una corsa a due con Nicola in pole position e a seguire Pirlo, con quest'ultimo non molto convinto nel mettersi a disposizione.