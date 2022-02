La Salernitana esonera Colantuno: Nicola atteso in mattinata

SALERNO - "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali". Con questo comunicato il club campano ha annunciato il termine del rapporto con il tecnico romano e il suo staff dopo l'ultimo pari con il Genoa. Era nell'aria da ieri, adesso è ufficiale e ora la Salernitana è in cerca di un nuovo allenatore. Davide Nicola, uno specialista nei salvataggi in extremis in massima Serie, è il profilo scelto dal ds Sabatini. Battuta dunque la concorrenza con Pirlo per Nicola potrebbe che dovrebbe essere ingaggiato fino a giugno, con opzione per il prossimo anno, in caso di salvezza. Nel frattempo, variazione nel programma di allenamento, con la squadra che si ritroverà soltanto nel pomeriggio per la seduta di allenamento, magari con il nuovo tecnico. Dopo Castori e Colantuono si attende solo l'annuncio del prossimo tecnico della Salernitna.