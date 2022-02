Salernitana, Nicola subito a lavoro: palestra e tattica per iniziare

SALERNO - Primo giorno di allenamenti per la Salernitana targata Davide Nicola. Il neo tecnico granata si è messo subito a lavoro con i giocatori, a cui ha fatto svolgere attivazione in palestra prima di inizire la seduta tattica sul campo di allenamento. Nicola ha avuto a disposizione quasi tutta la rosa, eccezion fatta per i tre infortunati di lungo corso Schiavone, Ruggeri e Mamadou Coulibaly, impegnati in un lavoro atletico specifico. La preparazione della gara con il Milan in programma sabato sera all'Arechi proseguirà nella mattinata di mercoledì, quando la Salernitana si ritroverà di nuovo al centro sportivo "Mary Rosy".