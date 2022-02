Salernitana, Nicola senza 9 giocatori nel primo allenamento settimanale

SALERNO - La Salernitana di Davide Nicola è tornata ad allenarsi dopo il pareggio con il Milan, ma il tecnico granata ha dovuto lavorare con un gruppo ridotto nelle esercitazioni tecniche. Oltre a Radovanovic, bloccato in infermeria dopo il ko subìto contro il Diavolo, hanno lavorato a parte ben otto giocatori: ai lungodegenti Mamadou Coulibaly, Strandberg, Ruggeri e Schiavone, si sono aggiunti Ribery, Verdi, Gyomber e Perotti. Qualcuno di loro, probabilmente, tornerà in gruppo già mercoledì mattina, quando i granata torneranno al centro sportivo "Mary Rosy" per preparare la sfida di domenica contro il Bologna.