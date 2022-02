Salernitana, Sabatini: "Ora l'Inter: possiamo fare risultato"

SALERNO - Il ds della Salernitana Walter Sabatini, ha parlato così dopo la gara con il Bologna:"Sono molto orgoglioso, la squadra si sta costruendo precocemente, è stata assemblata in pochi giorni. Ci sono spirito e solidarietà interna eccezionali. E l'allenatore ha dato un incredibile impulso. Anche oggi in svantaggio, con una squadra forte, non abbiamo perso campo o profilo di gioco - ha dichiarato a Dazn - Sono contento, spero di proseguire facendo risultato. Questa squadra sta dimostrando di essere. Un punto è meglio di zero perché dà continuità e sappiamo anche che la salvezza si giocherà per un punto in più o in meno. Quindi i punti li prendo sempre volentieri. Rigore su Ribery? Non mi ci soffermo sopra, ero molto lontano, ho visto poco: accetto la decisione presa. Salerno? Apprezzo l'amore che la gente mi dimostra, senza condizioni e con garbo. Cosa manca? Un po' di fortuna e qualche soluzione che troveremo nel tempo. Ora c'è l'Inter, gara di grandissimo valore agonistico e tecnico ma non impossibile. I giocatori sapranno interpretarla col massimo impegno: possiamo fare risultato", ha concluso Sabatini.