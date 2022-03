Salernitana a ranghi quasi completi: solo Schiavone e Bonazzoli out

SALERNO - Secondo giorno di lavoro per la Salernitana in preparazione della sfida di venerdì in casa dell'Inter. Davide Nicola ha finalmente avuto l'opportunità di lavorare col gruppo quasi al completo visto che, a differenza delle scorse settimane, sono stati solo due i giocatori a non prendere parte all'allenamento mattutino del martedì. Oltre a Bonazzoli costretto in infermeria e Schiavone alle prese con il lavoro di recupero fisico dopo il lungo infortunio, nessuno dei giocatori granata è stato costretto a saltare la seduta di lavoro, cosa accaduta di rado in questa stagione. Un'ottima notizia per il tecnico, che potrà così preparare nel migliore dei modi la difficile trasferta di San Siro in programma tra soli tre giorni.