SALERNO - La Salernitana pensa alla sfida di venerdì contro l'Inter. I granata si sono allenati in mattina, aprendo la seduta con una fase di attivazione fisica, seguita da esercitazioni di tecnica dinamica. Succesivamente è stato svolto un lavoro tattico per reparti, prima di concludere la sessione d'allenamento con delle esercitazioni su palle inattive. Lavoro specificio per Bonazzoli e Schiavone. Domani è prevista la rifinitura.