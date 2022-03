Salernitana, Ribery non recupera: salta la sfida con l'Inter

SALERNO - La Salernitana che si presenterà venerdì sera a San Siro per sfidare l'Inter sarà orfana di Franck Ribery. Il francese, infatti, non è stato convocato da Davide Nicola per la trasferta di Milano: evidentemente il numero 7 granata non ha recuperato al meglio dopo l'incidente stradale di qualche giorno fa. Sembra invece ristabilito Federico Bonazzoli, che dopo gli allenamenti differenziati dei giorni scorsi sembra aver messo alle spalle i guai muscolari e sarà a disposizione del tecnico.