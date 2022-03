Salernitana, caviglia sinistra ko per Mazzocchi

SALERNO - Un altro ko in casa Salernitana: dopo quelli di Ranieri e Schiavone, a cui la scorsa settimana si è aggiunto Ribery protagonista di un incidente stradale, si registra anche l'infortunio dell'ex Venezia Mazzocchi. Il difensore ha subìto un colpo alla caviglia sinistra, causando un "trauma distorsivo" che ha costretto il giocatore ad abbandonare la seduta di allenamento con il resto dei compagni. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff tecnico e da quello sanitario del club granata nei prossimi giorni, in attsa di capire se sarà arruolabile sabato per la sfida interna con il Sassuolo.