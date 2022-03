Nicola: "Ora la Juve: sarà una Salernitana aggressiva"

SALERNO - Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, è intervenuto a Dazn, dopo la gara con il Sassuolo: "Noi vogliamo sempre vincere, i risultati degli altri interessano poco. Si può vedere come un punto preso sulle altre, ma noi vogliamo vincere sempre - ha dichiarato - Ma non sono scontento, possiamo fare meglio di quanto stiamo facendo ma oggi abbiamo fatto 25' di assoluta qualità. Poi abbiamo pagato alcune letture sbagliate, hanno ribaltato la partita. Nella ripresa però siamo scesi in campo con voglia di accettare i duelli e abbiamo riagguantato una partita che non era facile. Noi vorremmo tutto e subito, ma non è facile, in questo momento vedo i ragazzi dare l’anima e mi basta. Sabatini si è autoaccusato per la mancanzi di vittorie? Il direttore è sempre molto autocritico, ha qualità morali e tecniche indiscutibil: non è colpa sua se questa squadra non ha ancora vinto una partita, non abbiamo ancora i numeri sufficienti per vincere una partita ma ci stiamo avvicinando all’obiettivo e prima o poi il successo arriverà”. Prossimo impegno, contro la Juve: "Il nostro approccio è sempre quello di proporre gioco ed essere aggressivi. A questo si legano le due fasi, la capacità di avere i giusti equilibri e le giuste letture in campo. Il tutto arriva con il giusto allenamento e con il lavoro. Però non penso che chi è vicino alla Salernitana possa essere scontento di quanto sta vedendo. Ederson? Ha sentito indurire un muscolo, valuteremo come sta".