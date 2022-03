Salernitana, ancora tanti dubbi per Nicola in vista della Juve

SALERNO - I dubbi di Davide Nicola sulla formazione da schierare domenica in casa della Juventus sono ancora tanti. La Salernitana, al momento, è sicura solo delle assenze di Ederson e Veseli: in difesa il ritorno di Mazzocchi è probabile ma non certo, così come in mediana il rientrante Mamadou Coulibaly spera di trovare spazio per tornare quanto prima in forma, e forse contro i bianconeri potrebbe trovare minuti utili. Stesso discorso vale per Bohinen, mentre sulle fasce Kastanos e Verdi sembrano più indicati di Perotti e Ribery per dare forma al 4-4-2 che il tecnico granata ha in mente. Non è però da scartare nemmeno l'ipotesi 3-5-2 per la Salernitana, che deve tentare in tutti i modi di subire meno gol: la difesa troppo permeabile ha vanificato le reti messe a segno nelle ultime sette uscite, che alla fine hanno portato in dote molti meno punti di quanto avrebbero potuto. Se Nicola optasse per questa seconda scelta, Mazzocchi avanzerebbe sulla linea dei mediani, lasciando spazio dietro a Gyomber e Dragusin ai lati di Fazio e a Ruggeri sull'altra corsia. In mezzo Radovanovic riprenderebbe il posto da play, anche se alle sue spalle scalpita quel Bohinen tanto sponsorizzato da Sabatini. Lassana Koulibaly e Kastanos andrebbero a completare il reparto, con Djuric e uno tra Verdi e Ribery a guidare l'attacco. I dubbi di Nicola saranno dissipati solo alla partenza per Torino: c'è ancora tempo per studiare la formula migliore.