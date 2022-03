Salernitana, con la Juve mancheranno solo Strandberg e Veseli

SALERNO - Quella che domenica promeriggio si presenterà all'Allianz Stadium di Torino per sfidare la Juventus, sarà una Salernitana quasi al completo. Davide Nicola, infatti, già da giovedì ha recuperato Mikael, bloccato nei giorni precedenti da un lieve infortunio alla caviglia, e dunqe lavora con i ranghi quasi al completo in vista della gara in casa dei bianconeri. Mancano all'appello i soli Strandberg e Veseli, il primo impegnato in lavori personalizzati, il secondo ancora bloccato in infermeria. Tutti gli altri hanno lavorato sul campo dello stadio Arechi su palle inattive, esercizi tecnici e tattici e, infine, sugli sviluppi offensivi. Sabato mattina alle 11 la rifinitura che permetterà a Nicola di tracciare il profilo della squadra da schierare domenica alle 15.