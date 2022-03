Nicola: "Salernitana, sono soddisfatto: continua su questa strada"

TORINO - Davide Nicola allenatore della Salernitana è intervenuto ai mcirofoni di Dazn, dopo la partita persa 2-0 in casa della Juventus. Queste le dichiarazioni del tecnico granata a fine gara: "La Juve ha le sue qualità, se prendi gol dopo 5 minuti la metti nelle condizioni di fare la partita che vuole. Certe volte partiamo contratti e ci vole uno schiaffo per farci reagire. Sono però soddisfatto della prova, i ragazzi hanno dato tutto e inoltre queste partite ci servono per crescere ed aumentare la consapevolezza nei nostri mezzi. Mi sarebbe piaciuto fare anche un gol per vedere poi cosa sarebbe accaduto dopo. La Juve nel secondo tempo è calata ma noi abbiamo tenuto meglio il campo e non abbiamo mai smesso di pressarli, poi vanno riconosciuti certi valori ma anche noi siamo consapevoli di averne. Ora c'è una sosta utile per continuare ad assimilare concetti e per migliorare. Ci sono partite a sufficienza per poter ridurre la distanza, sappiamo da dove siamo partiti, dobbiamo continuare su questa strada per poter raggiungere qualcosa di importante".