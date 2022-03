Salernitana, focus su forza e tattica in vista del Torino

SALERNO - Prosegue il lavoro della Salernitana in vista della gara di sabato contro il Torino. Gli uomini di Davide Nicola, come riferisce il comunicato pubblicato sui canali ufficiali, questa mattina hanno aperto la seduta di allenamento con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza in campo. I granata sono quindi stati impegnati con esercitazioni tattiche e partite a pressione. Veseli ha svolto un lavoro atletico specifico. M. Coulibaly, Perotti e Mousset si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 11:00.