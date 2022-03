SALERNO - Torino nel mirino per la Salernitana, che stamattina al C.S. Mary Rosy ha proseguto la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico. L’allenamento è terminato con una partita finale. M. Coulibaly, Perotti e Mousset hanno svolto un lavoro atletico specifico. Per la giornata di domani, la rifinitura è in programma nel pomeriggio, alle 15.