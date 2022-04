Salernitana, Nicola: "Col Torino sarebbe stato giusto il pari"

SALERNO - Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato così dopo la gara con il Torino: "Non sono d'accordo con la gestione dell'arbitro di tutta la gara. E' una sconfitta immeritata, penso che abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, producendo 5-6 occasioni da rete che purtroppo non abbiamo sfruttato - ha dichiarato - Abbiamo battagliato e reagito dopo lo svantaggio. Per i numeri in campo il pareggio sarebbe stato giusto e avrebbe cambiato qualcosa. La classifica è stata sempre questa, ma la squadra è viva, lotta e fa gioco. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, forse solo la concretezza. A seconda degli avversari prepariamo due modi di stare in campo, in tante cose possiamo migliorare. I ragazzi hanno voglia di competere contro chiunque. purtroppo non raccogliamo quanto prodotto. Bisogna essere critici verso noi stessi e miglioare, diamo tutto, la gente ci apprezza. Puoi essere amareggiato, ma non abbattuto. La gente pensa che tutto sia finito. Non molliamo anche se ci danno per spacciati, dobbiamo ancora credere di farcela: non devo motivare i ragazzi perché me lo dimostrano credendo nel lavoro. Con Milan e Bologna abbiamo fatto bene. con l'Inter siamo stati poco convinti e compatti. Stasera non abbiamo concesso molte occasioni. Ora abbiamo una trasferta interessante, contro una squadra forte, ma me la voglio andare a giocare. I conti si fanno alla fine. I due recuperi vanno giocati, ma prima devi vincere le partite. I ragazzi fanno di tutto, siamo competitivi”, ha concluso.