Salernitana, ripresa dopo il Torino. Gyomber: lavoro specifico

SALERNO - La Salernitana ha ripreso gli allenamenti dopo la gara con il Torino. Al C.S. Mary Rosy gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro tattico ed esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento è terminato con una partita a tema. M. Coulibaly, Gyomber (postumi di un lieve trauma contusivo), Mousset, Ruggeri, e Perotti hanno svolto un lavoro atletico specifico. Per domani è in programma una seduta mattutina: si parte alle 11.