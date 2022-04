Salernitana, Sepe è influenzato: è in dubbio per la Roma

SALERNO - La Salernitana di mister Nicola lavora in vista della sfida di domenica in casa della Roma. Seduta mattutina all'Arechi, dove è stata svolta attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. La sessione d'allenamento è terminata con un lavoro tattico e con delle esercitazioni su palle inattive. Per quanto riguarda i singoli, Sepe non ha preso parte all’allenamento a causa di sintomi influenzali. Mamadou Coulibaly, Mousset e Perotti hanno invece svolto un lavoro atletico specifico. Domani alle ore 11 è prevista la seduta di rifinitura.