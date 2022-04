Sabatini, una furia dopo Roma-Salernitana: "Succedono cose ignobili"

ROMA - "Con tutto il rispetto per la Roma devo dire che io assisto a delle cose ignobili dal punto di vista calcistico e sportivo. Quello che succede in campo quando si viene a giocare a Roma è davvero inaccettabile. Ovvio che adesso Mourinho dirà che non mi conosce e non ho vinto titoli, ma non me ne frega un c.... Ad ogni decisione arbitrale vanno tutti in campo dalla panchina, penso sia una cosa insopportabile". Lo ha dichiarato Walter Sabatini a Dazn dopo la partita di campionato tra Roma e Salernitana.