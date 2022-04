Salernitana, Nicola: "Tre punti meritati con la Samp. Gruppo unito e determinato"

GENOVA - Davide Nicola allenatore della Salernitana ha parlato a Dazn al termine della bella ed importantissima vittoria in casa della Sampdoria. Le sue parole: "Adesso dobbiamo recuperare velocemente lo svantaggio in classifica. Oggi era difficile per entrambe la squadre. La Sampdoria è una gran bella squadra, ha grandi qualità e ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo complici alcune ammonizioni di troppo ci ha fatto abbassare il baricentro. Il merito comunque va anche agli avversari. Salvezza? Da quando sono arrivato, c'è empatia e c’è gruppo. Ci diciamo le cose in faccia, in maniera educata sempre. Credo che non si possa provare una rincorsa del genere, se non hai oltre al gioco una condivisione totale. Sono felice per i ragazzi ma io penso già a mercoledì. Loro si godano un’ora la vittoria, ma poi che ci si rimetta subito a lavoro. Ederson? Spero che continui con questa fame, gioca da poco nel nostro campionato, ma è un giocatore che può fare anche la mezzala o giocare sottopunta. Penso che ha espresso ancora il 60% delle sue qualità. Oltre a lui anche Bohinen si sta integrando. Lo stesso Coulibaly è in modo perpetuo. Kastanos ha qualità deve solo completare la maturazione. Sono soddisfatto. Il pugno alla panchina? Non era un pugno per l’occasione sciupata ma per l’azione. Mi sarebbe piaciuto che farebbe gol. Poi alla fine era fuorigioco. La mano sta benissimo".