Salernitana, Nicola: "Gruppo fantastico, ma adesso arriva il difficile"

SALERNO - Arrivano altri tre punti vitali in chiave salvezza per la Salernitana, che all'Arechi piega la Fiorentina (2-1). Al termine del match, il tecnico Davide Nicola ha commentato la preziosissima vittoria, ai microfoni di Sky Sport. "Sono molto soddisfatto, la partita è stata vinta da una squadra che ha cercato di vincerla a tutti i costi. La Fiorentina non aveva mai subito gol nei primi 15 minuti. Il lavoro che stanno facendo questi ragazzi, raramente l'ho visto in una squadra. Tutti credono ciecamente in quello che proponiamo. Il lavoro che fanno pur giocando tre partite a settimana è incredibile. Hanno sempre voglia di migliorarsi. Memore anche dell'ultimo scontro che ho avuto contro Italiano quando ero a Torino, ho optato per una strategia diversa. La Fiorentina concede poche cose e noi le abbiamo sfruttate nel migliore dei modi. Mi aspettavo di andare sul doppio vantaggio nella prima mezz'ora, poi ci hanno costretto ad abbassarci e abbiamo preso il gol. I cambi si sono rivelati azzeccati, e chi è entrato ha dimostrato di valere e di credere in quello che fa. Abbiamo vinto tre partite, ma sappiamo benissimo che adesso arriva il difficile. Chiedo ai tifosi di sostenerci con amore incondizionato perché sostenendoci ci possano dare una grande mano in questo finale".